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04 мая 2017
Главные новости Москвы
19:25  04 мая 2017 4

Лоза заявил, что в России конкуренцию Маккартни составили бы Михайлов и Киркоров

Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Король отечественной сцены вряд ли считает, что ему срочно нужно написать песнюФото: wikipedia.org

В беседе с национальной службой новостей Юрий Лоза прокомментировал список богатейших музыкантов Англии, который опубликовало издание The Sunday Times. Пол Маккартни с супругой возглавил список, вторым издание признало композитора Эндрю Ллойда Уэббера, на третьем месте оказалась группа U2. На четвертом и пятом месте соответственно Элтон Джон и Мик Джаггер.

Известно, что Юрий Лоза редко хвалит коллег по цеху, но данный рейтинг ему понравился, сообщила «Национальная служба новостей». «У них на первых местах находятся те люди, которые что-то создали, написали. У каждого из них есть какие-то хиты, песни, которые они создали сами. Это в основном композиторы — Маккартни, Эндрю Ллойд Уэббер и так далее. Поэтому я полностью согласен с тем, что они хорошо зарабатывают, это все очень логично и правильно», — заявил Юрий.

По просьбе журналистов Юрий поделился тем, как выглядел бы подобный рейтинг в России. Лоза с досадой отметил, что на отечественной эстраде исполнители задвинули авторов далеко и стригут купоны.

«Этот перекос, к сожалению, у нас в стране присутствует. Поэтому у нас самые богатые — Михайлов, Киркоров, Лепс, которые не пишут песен», — заключил Юрий Лоза.

Семен Гринберг
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