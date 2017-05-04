19:25 04 мая 2017 4

Король отечественной сцены вряд ли считает, что ему срочно нужно написать песню Фото: wikipedia.org

В беседе с национальной службой новостей Юрий Лоза прокомментировал список богатейших музыкантов Англии, который опубликовало издание The Sunday Times. Пол Маккартни с супругой возглавил список, вторым издание признало композитора Эндрю Ллойда Уэббера, на третьем месте оказалась группа U2. На четвертом и пятом месте соответственно Элтон Джон и Мик Джаггер.

Известно, что Юрий Лоза редко хвалит коллег по цеху, но данный рейтинг ему понравился, сообщила «Национальная служба новостей». «У них на первых местах находятся те люди, которые что-то создали, написали. У каждого из них есть какие-то хиты, песни, которые они создали сами. Это в основном композиторы — Маккартни, Эндрю Ллойд Уэббер и так далее. Поэтому я полностью согласен с тем, что они хорошо зарабатывают, это все очень логично и правильно», — заявил Юрий.

По просьбе журналистов Юрий поделился тем, как выглядел бы подобный рейтинг в России. Лоза с досадой отметил, что на отечественной эстраде исполнители задвинули авторов далеко и стригут купоны.

«Этот перекос, к сожалению, у нас в стране присутствует. Поэтому у нас самые богатые — Михайлов, Киркоров, Лепс, которые не пишут песен», — заключил Юрий Лоза.