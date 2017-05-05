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05 мая 2017
13:52  05 мая 2017 2

Что ты там квакаешь? Художник превратил Дональда Трампа в лягушку. ФОТО

Дональд Трамп стал ассоциироваться с лягушкойФото: Тwitter Майк Митчел

В Тwitter сумасшедшую популярность набирают фотографии президента США Дональда Трампа, у которого вместо рта и подбородка нарисован лягушонок. Выяснилось, что автором этих работ стал художник из Техаса Майк Митчел, который заметил, что очертания подбородока президента США очень напоминает жабу.

Митчел дорисовал ко рту американского лидера лягушку, прокомментировав: «Срочная новость! Дональд Трамп представляет нового члена правительства — лягушонка». Затем его творчество превратилось в целую серию снимков.

После этого пользователи Тwitter стали создавать свои «лягушачьи рты Трампа» и присылать их художнику, пишет портал Life.ru.

Нина Калинина
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