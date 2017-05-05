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05 мая 2017
16:17  05 мая 2017 0

Блогерам запретят писать о способах и обстоятельствах самоубийств

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , киты, синий кит
Опасные группы в Интернете дали толчок к развитию законов, регламентирующих сетевое пространствоФото: depositphotos.com © URA.RU

Госдума может принять закон, который запретит СМИ и блогерам писать о способах совершения и обстоятельствах самоубийств. Данные поправки предлагают внести в закон «О СМИ».

«Запрещается распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершённого самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства», — приводит текст проекта RT. Поясняется, что данные нормы распространятся и на блоги.

Ранее Госдума в первом чтении приняла проект закона об уголовном наказании за склонение детей к суициду и организацию «групп смерти» в социальных сетях.

Семен Гринберг
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