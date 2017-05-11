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11 мая 2017
10:29  11 мая 2017 1

Правительство включило в программу льготного автокредитования машины подороже

В рамках поддержания отечественного автопрома правительство решило продлить программу льготного автокредитованияФото: личный сайт президента РФ Владимира Путина

Правительство РФ приняло решение продлить программу льготного кредитования на 2017 года. В соответствии с опубликованным на официальном сайте российского кабинета министров документом, предельная стоимость автомобилей, которые подпадают под программу льготного кредитования, увеличена с 1,15 млн рублей до 1,45 млн рублей.

Как отмечается, это позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 года, а также расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств отечественного производства.

«Программа направлена на стабилизацию объемов производства и продаж автомобилей, сохранение рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий автомобилестроения и смежных отраслей, создание привлекательных условий для приобретения автомобилей в кредит», — говорится в пояснительной записке к документу. — Предполагается, что по программе будет реализовано не менее 350 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке».

Отметим, общий объем финансирования программы составит 10 млрд рублей.

Виктор Жуков
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