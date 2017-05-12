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Главные новости Югры
10:26  12 мая 2017 0

В ХМАО возле магазина взорвался автомобиль. Очевидцы говорят о возможном теракте. ФОТО, ВИДЕО

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
В Нефтеюганске взорвалась и загорелась машина (архивное фото)Фото: Scott Swigart/Flickr

В Нефтеюганске на улице Петухова взорвался и загорелся автомобиль «ГАЗ-3110». Об этом «URA.RU» сообщили в ГУ МЧС по ХМАО. В городе обсуждают версию о теракте.

По данным МЧС, ЧП произошло в ночь на пятницу, 12 мая. Пожар ликвидировали в течение получаса. К тушению возгорания привлекались две единицы техники и семь человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС. По предварительной версии, в машине могло быть установлено неисправное газобаллонное оборудование.

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Фото: группа «Это Юганск, детка! Нефтеюганск», «ВКонтакте»

В соцсетях сразу же после ЧП появилась версия, что произошел теракт. По словам очевидцев, сначала произошел хлопок, после чего «Волга» загорелась.

Позднее свидетели происшествия сообщили, что в машине ехала семья из Сургута. Люди на ходу почувствовали резкий запах в салоне, остановили автомобиль, который после этого загорелся. Эту информацию подтверждают и в МВД. Полицейские опросили владельцев автомобиля, которые отрицают факт взрыва. «Криминала там нет. Оперативная группа выезжала, со слов семьи — почувствовали запах гари, увидели дым и выбежали из автомобиля, который загорелся. Утверждают, что никакого хлопка не было», — прокомментировала инцидент руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Антон Степыгин
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