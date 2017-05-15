Ростандарт массово отзывает автомобили Lada и Audi

09:34 15 мая 2017 0

Отозванные автомобили не соответствуют необходимым стандартам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Концерн АвтоВАЗ и Ростандарт согласовали отзыв 5 тысяч автомобилей Lada Granta Sport и Lada Kalina Sport. В ближайшее время также будут отозваны 14 тысяч машин марки Audi, производящихся в России.

«Проведение отзывных кампаний, в том числе по автомобилям, — нормальная практика и во всем мире. К сожалению, многие до сих пор воспринимают подобные акции в негативном свете: как же так, производитель отзывает большое количество автомобилей с серьезными неисправностями! Но проведение отзывных кампаний свидетельствует об ответственности автопроизводителя, о его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами», — рассказал в интервью газете «Известия» глава Минпромторга Денис Мантуров.



Глава Минпромторга сообщил, что отзывные компании проходят и в других сферах производства. В частности, планируется отзыв 1200 планшетов Panasonic Toughpad, которые были произведены 2013 по 2016 год. «Государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого — не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак», — уточнил Мантуров.