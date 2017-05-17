На британского дипломата напал дикий кабан

00:54 17 мая 2017 0

Прогулка в лесу едва не закончилась трагически для британского посла в Австрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посол Великобритании в Австрии Ли Тернер получил травмы, пытаясь убежать от дикого кабана. Инцидент произошел в лесу вблизи Вены.

По словам дипломата, во время лесной прогулки он столкнулся с группой диких кабанов, где вместе со взрослыми особями были детеныши. Мужчина попытался незаметно отойти в сторону, но один из кабанов начал преследовать его, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Убегая от кабана, дипломат попытался вскарабкаться на кучу бревен, оставленных в лесу, но лишь заработал множество царапин и ушибов. Секач не тронул человека и позже вернулся к стаду, отмечает информагентство Nation News.

Описывая произошедшее с ним в Twitter, Тернер отметил, что охота на кабанов еще опаснее, чем на медведей.