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Главные новости Югры
11:39  17 мая 2017 0

Внимание! В Югре неизвестный мужчина нападает на детей. Он может оказаться педофилом

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, борьба, удар, кулак, насилие, сила
Злоумышленник затащил школьника в лифт, несколько раз ударив по головеФото: pixabay.com

В Сургуте по адресу улица Энтузиастов, 4 на ребенка было совершенно нападение, предположительно, педофила. Со слов матери, неизвестный мужчина затащил школьника в лифт и нанес несколько ударов по голове. Ребенку удалось вырваться, а злоумышленник сбежал.

Как сообщила «URA.RU» мать ребенка, школьник возвращаясь домой после школы, позвонил в домофон, но так и не дошел до квартиры.

«Я вышла на площадку, а его нет и нет. Только лифт открывается и закрывается. Этот урод пытался его затащить в лифт, сначала пару раз стукнул по голове, потом закрыл рот. Сыну удалось вырваться. Он побежал на улицу. Тот за ним, хотел схватить за ручку рюкзака, но сын скинул рюкзак», — рассказала мама школьника.

По ее словам, в данный момент ребенок эмоционально подавлен, но физических травм не получил.

Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина, по данному факту сотрудниками полиции начата проверка, производятся следственно-розыскные мероприятия.

Игорь Волосин
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