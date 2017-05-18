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18 мая 2017
17:20  18 мая 2017 0

Каждый третий россиянин отрицает, что пьет алкоголь

Вина до 500 р. Екатеринбург, вино, алкоголь, бутылка
Многие россияне утверждают, что никогда не употребляли алкогольФото: Дарья Попова © URA.RU

Специалисты «Левада-центра» провели исследование, в ходе которого выяснили, что каждый третий россиянин ни разу в жизни не пробовал алкоголь.

Каждый третий опрошенный утверждал, что ни разу в жизни не пил спиртного, сообщает «Национальная служба новостей». Отмечается, что остальные две трети выпивают прилично: 6% людей выпивает раз в неделю, 16% — примерно раз в месяц. Также 16% опрошенных рассказали, что употребляют примерно стакан водки либо бутылку вина или два литра пива за раз.

Социологи отметили, что за последние 10 лет показатели практически не изменились.

Ранее специалисты ВОЗ назвали самую пьющую страну в мире. Россия заняла в рейтинге лишь четвертое место.

Семен Гринберг
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