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25 мая 2017
19:23  25 мая 2017 0

ЦБ анонсировал дату выхода в оборот купюр 200 и 2000 рублей

Конкурс купюр Метеорит Челябинск, ящерка, купюра 200 рублей
В ЦБ оттачивают дизайн купюрФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в октябре 2017 года. Об этом рассказал зампред Банка России Георгий Лунтовский.

По его словам, в июле будет утвержден окончательный дизайн новых купюр, а в октябре их запустят в оборот. «Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты», — цитирует Лунтовского «Газета.Ru».

В свою очередь официальные представители Банка России заявили, что в оборот купюры войдут до конца этого года.

«Национальная служба новостей» ранее сообщала, что в России может появиться монета номиналом 20 тысяч рублей. Тираж будет ограничен — не больше полусотни штук, причем для изготовления монеты понадобится около двух кило золота без примесей, высшей 999-й пробы.

Выбор символов для банкнот в 200 и 2000 рублей выбирали с июня по октябрь 2016 года. Участие в нем принимали пять тысяч номинантов из 1113 городов России, напоминает информагентство Nation News. В результате последнего этапа было решено, что на банкноте в 200 рублей будет изображен символ Севастополя, а на банкноте 2000 рублей самые знаменитые места Дальнего Востока.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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