Жительница США вышла замуж за железнодорожный вокзал

00:47 26 мая 2017 0

Американка настаивает на том, что два года "замужем" за железнодорожной станцией Санта Фе Фото: Wikimedia

Жительница штата Калифорния по имени Кэрол решила связать себя узами брака с железнодорожным вокзалом. 45-летняя американка заявила, что влюблена в здание станции Санта Фе с детства и после 36 лет платонической любви приняла решение выйти за вокзал замуж, сообщает газета Sun.

Зарегистрировать такой союз официально не получилось, однако женщина настаивает на том, что ее «браку» со станцией уже два года. Кэрол даже взяла себе «фамилию» вокзала — Санта Фе.

Чтобы увидеться с «возлюбленным», каждое утро Кэрол проводит в пути 45 минут — она добирается до города Сан-Диего, где расположена станция Санта Фе, на автобусе и долго время проводит время наедине со своим «избранником».

Как отмечает Life, женщина утверждает, что вокзал отвечает ей взаимностью, и признается, что мысленно занималась со зданием сексом. Своей сексуальной ориентации Кэрол придумала специальное название — «объектная сексуальность».