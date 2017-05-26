15:02 26 мая 2017 0

Проектировщики крупнейших энергообъектов Урала сидят без денег с начала года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге не состоялись продажа акций Инженерного центра энергетики Урала — на торги не была подана ни одна заявка. Это еще больше погрузит предприятие в кризис — сейчас там уже задерживают зарплату.

Инженерный центр энергетики Урала (официальное название юридического лица — ООО «ИЦ Энерго») — это крупнейший региональный инженерный центр, один из главных видов его деятельности — комплексное проектирование и инжиниринг сооружения и реконструкции энергетических объектов. К числу самых крупных его проектов относят Рефтинскую и Среднеуральскую ГРЭС, десятки объектов по всей России, в том числе самые современные.

В свое время один из лучших проектных институтов энергетики был куплен в 2008 году за рекордную сумму — 4,2 млрд рублей. Новым владельцем стал Антон Зингаревич, сын питерского олигарха Бориса Зингаревича — совладельца компании «Илим». Он создал эту лесозаготовительную организацию в 90-х вместе с нынешним премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По данным силовиков, Антон Борисович Зингаревич считается организатором хищений на 2,5 млрд рублей у российских банков, часть его подельников уже осуждена, а сам он находится в международном розыске. Как следует из материалов сразу нескольких уголовных дел, Зингаревич под залог акций своих предприятий брал кредиты, которые не собирался возвращать. В качестве обеспечения по одной из такой сделок были и ценные бумаги Инженерного центра энергетики Урала.

За время проведения аукциона акции подешевели в разы. В день начала торгов, 10 апреля, они стоили около 313 млн рублей, на торгах 22 мая их предлагали уже за 31 млн рублей. По правилам торгов ниже этой суммы цена опускаться не может. Дата следующей продажи предприятия пока не назначена.

Как рассказывают сейчас источники агентства в проектной организации, за последние девять лет штат инженеров сократился в несколько раз, в четыре раза упала выручка предприятия. В 2015 году предприятие было признано банкротом. С начала 2017 года начались и задержки по заработной плате. При этом организация обеспечена пулом заказов на сумму около 300 млн рублей. В их числе есть крупные. Например, на проекты подстанций для ОАО «Сургутнефтегаз» в Югре, «УГМК-Башмедь» в Башкирии, энергоблоков Казанской и Соликамской ТЭЦ.

В пятницу, 26 мая, получить комментарий представителей компании не удалось.