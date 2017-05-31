12:18 31 мая 2017 0

Геннадий Гридин требует справедливого суда Фото: Артем Гридин

В Камышлове Свердловской области мужчина, пострадавший от действий местного застройщика, поставил палатку в парке в центре города и объявил бессрочную голодовку. Он требует от властей вмешаться в ситуацию, при которой осужденный застройщик не понес наказания (был помилован), зато банк продолжает взыскивать с людей по кредитам, которые они брали для застройщика. Объявивший голодовку гражданин рискует и вовсе остаться без жилья: Сбербанк выставил его дом на торги.

«Мой сын брал кредит в Сбербанке — хотел стать дольщиком в доме, который возводил застройщик Блинов, — рассказал „URA.RU“ Геннадий Гридин. — Деньги за трехкомнатную мы полностью заплатили, взяв кредит в Сбербанке. Стройка шла очень медленно, потом Блинов сказал, что закрывает фирму, а достраивать дом будет кооператив, и предложил сыну стать пайщиком. Мы отказались, поскольку у пайщиков вообще нет никаких прав, в отличие от дольщиков. Потребовали вернуть нам деньги, чтобы погасить кредит — Блинов сказал, что деньги отдать не может, но пообещал платить за нас кредит».

Так продолжалось пять лет. «Он платил за нас даже дольше, чем за других: я тогда работал в администрации, и, может, он боялся, — рассказывает Геннадий Павлович. — Но через пять лет платить перестал, и мой сын оказался должен банку. А я под этот кредит заложил свой дом, теперь банк выставил его на торги. Двое торгов уже прошло, покупателей пока нет, но они найдутся: цена-то падает! И скоро мой дом купят, а меня выселят в палатку. Вот, привыкаю жить в палатке».

Осенью 2016 застройщика Блинова осудили, но Гридина не было в числе пострадавших: он не писал заявление. «Я считал, что виноват не только Блинов, но и руководитель отделения Сбербанка в Камышлове Красноперов, — говорит пострадавший. — Блинов уговаривал работников и клиентов брать кредиты и фактически кредитовал за счет них свой бизнес. Все это было возможно только при содействии банка.

А теперь банк взыскивает долги, и не с Блинова, а с нас, дольщиков, — вот в чем вся несправедливость! А свою вину банк признавать не хочет — имидж бережет».

Гридин начинал голодовку еще 12 мая, но приостановил акцию: в тот же день его навестила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая ехала из Талицы в Екатеринбург и по пути заехала в Камышлов. Она вызвала на место главу города Алексея Половникова и председателя думы Татьяну Чикунову, которым дольщик вручил свое обращение. Чиновники пообещали Гридину разобраться в его вопросе в течение двух недель. 30 мая этот срок истек. «За все это время никто из властей мне ничего так и не ответил, — говорит Геннадий Павлович. — Поэтому я не вижу другого выхода, как голодать».

По словам Гридина, к нему подходит молодежь, интересуется историей, а вот чиновники так и не реагируют Фото: Артем Гридин

«URA.RU» уже не раз писало об обманутых дольщиках из Камышлова: бизнесмен-махинатор Дмитрий Блинов (руководитель компаний ЖСК «КамСтрой» и «Жилстрой-Столяриз») строил в городе несколько домов, привлекая средства граждан, бравших для этого кредиты в местном отделении Сбербанка, руководитель которого Алексей Красноперов, по словам людей, был дружен с Блиновым и способствовал получению кредитов. Деньги от граждан Блинов забирал, строя параллельно с жилыми домами коттедж себе (и еще один «вырос» у Красноперова).

Судьба возводимых Блиновым домов сложилась по-разному: один он сдал, и часть дольщиков в него заехала, но дом оказался «резиновым» (квартиры в нем продавались по два-три раза, что повлекло судебные споры), другой, при строительстве которого использовались деньги областного жилфонда по программе строительства жилья для детей-сирот, до сих пор стоит заброшенным. Обманутые дольщики не раз выходили на митинг, требуя от властей вмешаться в ситуацию, а от правоохранительных органов — расследовать махинации застройщика.

В итоге уголовное дело было возбуждено и дошло до суда, но «мошенничество» махинатору заменили на «незаконное получение кредита» (ст. 176 УК РФ).

Блинова приговорили к исправительным работам, но тут же амнистировали, и по факту он не понес никакого наказания. Между тем, люди, оставшиеся и без денег, и без квартир, оказались должны Сбербанку по кредитам.

Сбербанк подал иски, выиграл суды и даже инициировал выселение нескольких человек. Однако после признания застройщика Блинова виновным 26 дольщикам удалось добиться пересмотра судебных решений в свою пользу. Гридин в их число не попал, поскольку не проходил пострадавшим по уголовному делу. Первый суд с банком за заложенный дом Гридин проиграл, но после того, как застройщик был признан виновным по уголовному делу, подал на пересмотр дела. Новый суд пока не назначен.

Позиция Уральского банка Сбербанка РФ в данной истории остается неизменной. «По кредитным договорам граждан, связанных с Д. Блиновым, судом было вынесено положительное решение о взыскании задолженности, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе кредитного учреждения. — Банк намерен продолжать работу по взысканию просроченной задолженности с этих граждан».