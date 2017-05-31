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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:19  31 мая 2017 0

Крупный град выпал в Свердловской области. ФОТО

За несколько минут крупный град засыпал городФото: ВК "Это Серов, детка! [18+]"

Град размером с мяч для настольного тенниса выпал на севере Свердловской области, в Серове.

Об этом сообщают жители города в соцсетях. Продолжался град недолго, но за это время успел плотно засыпать городскую территорию. Местами льдинки были небольшого размера, а местами градины достигали размеров мячиков для настольного тенниса.

По данным МЧС, с сообщениями о пострадавших от града пока никто не обращался. В сетях лишь сообщается о царапинах на машинах и переживаниях садоводов.

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Фото: ВК «Это Серов, детка! [18+]»

Александр Лукманов
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