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02 июня 2017
18:36  02 июня 2017 0

Бузова похвасталась новыми часами почти за 800 тысяч рублей. ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
В Сети гадают, кто так шикарно ухаживает за ведущей «Дома-2»Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова поразила поклонников своим новым дорогостоящим аксессуаром. Она опубликовала в Instagram фотографию премиальных швейцарских часов марки Audemars Piguet.

«Утро добрым бывает», — написала она в соцсети из отеля «Барвиха» на Рублевском шоссе. При этом публикация была сделана только в 13:00 по московскому времени. Также она добавила к записи эмодзи-поцелуй и хештег #спасибо. Снимок набрал уже более 111 тысяч «лайков».

Подписчики телеведущей в комментариях сразу же стали строить догадки о том, кто сделал Бузовой такой шикарный подарок. «Оля, хоть со спины его покажи нам. Злопыхатели захлебнутся своей желчью. Хоть посмеемся над ними», — пишут поклонники звезды.

Отметим, стоимость новых часов Ольги Бузовой составляет более 773 тысяч рублей. В то же время это далеко не самые дорогие модели этой марки — ценник многих превышает сотни миллионов.

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая стало известно, что в хитах Ольги Бузовой поет экс-подопечная Максима Фадеева, бывшая солистка группы Serebro из Кургана Елена Темникова. Выяснилось, что коллега по шоу-бизнесу причастна к успеху песен ведущей «Дома-2». Певица только за этот год уже выпустила пять клипов.

Юрий Викторов
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