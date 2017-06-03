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03 июня 2017
Главные новости Москвы
22:10  03 июня 2017 0

В ДНР опасаются, что Киев потратит деньги Евросоюза на «разрушение Донбасса»

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Евросоюз намерен выделить Украине 50 млн евро для "гуманитарных" целейФото: Карина Ванеш © URA.RU

Деньги, которые Евросоюз намерен выделить Украине на восстановление Донбасса, вряд ли будут использованы именно по этому назначению. Сомнение в соблюдении договоренностей выразил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин

В интервью RT он заявил, что «к сожалению, коррупционная составляющая на Украине и другой ряд преступных действий со стороны этой страны заставляет нас сомневаться, что эти деньги пойдут по назначению, а не будут использованы в военных целях против жителей ДНР».

Ранее первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Еврокомиссия рассмотрит вопрос о выделении Киеву еще 50 миллионов евро для гуманитарных и инфраструктурных проектов.

Пушилин также отметил, что логичнее было бы выделить средства самому Донбассу, однако то, что ЕС предложил деньги украинской стороне, тоже не вызывает удивления, так как Европа действует с позиции двойных стандартов. «Нашей территории, где украинская армия нанесла разрушения, не уделяется должного внимания со стороны европейских лидеров и организаций», — заявил Пушилин.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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