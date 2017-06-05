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05 июня 2017
04 июня 2017
Главные новости Свердловской области
23:43  05 июня 2017 5

В Екатеринбурге избит депутат Заксобрания

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, ионин дмитрий
Дмитрий Ионин пропустит выступление губернатора в парламентеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дмитрий Ионин попал в больницу с сотрясением мозга. Как рассказали «URA.RU» очевидцы, на депутата напали во дворе дома. Из подъехавшей машины выскочило несколько бойцов, которые сбили парламентария на землю, нанесли несколько ударов ногами и уехали.

Состояние политика, по словам его однопартийцев, не вызывает опасения — переломов нет. Сам он от комментариев воздержался: «Хочу сначала разобраться, что это было вообще, кто и зачем нападал», — пояснил Дмитрий Ионин корреспонденту «URA.RU».

В настоящее время Ионин рассматривается в качестве возможного кандидата в губернаторы Свердловской области от «Справедливой России».

Стоит отметить, что у эсеров наблюдается своеобразная «традиция» — в канун выборов у них в Екатеринбурге избивают как минимум одного кандидата. Началась она в 2012, когда точно так же неизвестные напали на депутата гордумы Геннадия Ушакова, успешно затем избравшегося в Заксобрание.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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