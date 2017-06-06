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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
18:23  06 июня 2017 0

Евгений Куйвашев представил к госнаграде бывшего главу МУГИСО и «молочного короля»

Годовое общее собрание СОСПП. Екатеринбург, награждение, куйвашев евгений, пумпянский дмитрий
Почетных граждан и отличившихся заслугами перед областью официально станет большеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сразу 28 свердловчан в ближайшую среду, 7 июня, получат государственные и региональные награды. Их в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, намерен вручить врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Церемония награждения пройдет в Доме Севастьянова.

Согласно списку награждаемых, в число будущих получателей наград вошли работники сразу нескольких свердловских промпредприятий — это Каменск-Уральский металлургический завод (ГК «Ренова), Среднеуральский медеплавильный завод (УГМК), Сухоложский литейно-механический завод (УГМК), машиностроительный завод имени Калинина» (Ростех), опытное конструкторское бюро «Новатор» («Алмаз-Антей»), Северский трубный завод (Синара).

Президент группы компаний «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий будет удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Ту же награду получат советник директора по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг» Галина Артемьева, бизнес-омбудсмен Елена Артюх, а также экс-глава МУГИСО, ныне гендиректор управляющей компании «Новая территория» Алексей Молотков.

Сосед врио губернатора Евгения Куйвашева и директор по развитию производства ЗАО «Западно-Сибирский инвестиционный холдинг» Сергей Майзель будет удостоен знака «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Почетными гражданами Свердловской области официально станут глава Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Антон Ольшанников
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