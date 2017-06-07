{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 63,72
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
16:11  07 июня 2017 0

Суд спросит у ФСБ, можно ли банкротить компанию экс-главы Банка.24 Сергея Лапшина

Кредитор требует со стартапа 11, 5 млн рублейВладимир Жабриков

Начата процедура наблюдения в ООО «Рост металлургии» («Росмет.ру»). Ее владельцем является бывший собственник и глава Банка24.ру Сергей Лапшин. Именно на доходы от этой компании экс-финансист возлагал огромные надежды, проходя через процедуру личного банкротства. Как выясняется, Лапшин мог быть допущен к гостайне.

Иск о банкротстве «Росмет.ру» был подан ООО «Карбид-Хенкель металл» из Алтайского края, долг перед ней составляет 11,5 млн рублей. Два года назад фирмы договорились, что алтайская компания сделает для Росмета кремниевые ферросплавы. Для этого организация Лапшина должна была передать материалы для проведения работ. Их у «Росмета» не оказалось, поэтому «Карбид-Хенкель» сделал продукцию из своего сырья, но «Росмет» отдал за работы не все деньги. ООО «Карбид-Хенкель металл» подал иск о банкротстве уральской инновационной компании в 2016 году.

В мае заявление было принято к рассмотрению. Как говорится в материалах, арбитраж просит сообщить Федеральную службу безопасности по Свердловской области, имеется ли у «Роста металлургии» лицензия на осуществление работ, связанных с государственной тайной, а также имеется ли у руководителя должника допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Ответа найти пока не удалось. В июне на предприятии введена процедура наблюдения.

Сергей Геннадьевич на просьбу «URA.RU» прокомментировать ситуацию оперативно не откликнулся. В настоящий момент он сам проходит процедуру личного банкротства. Иск о несостоятельности в начале августа прошлого года подал Андрей Язев, сын известного уральского промышленника и политика Валерия Язева. По словам Лапшина, он брал деньги под развитие стартапа — как раз ООО «Росмет.ру», и отдавать их собирался также с доходов от этого бизнеса.

Однако позже к банкротству подключился пул других кредиторов. Сейчас лично к Лапшину предъявлены требования о возврате около 100 млн рублей — в том числе и от банка, которым он руководил.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров