19:08 07 июня 2017 0

Пропавший Беслан Наурузов фото предоставлено родственниками

Полиция продолжает поиски исчезнувших при крайне подозрительных обстоятельствах 25 мая московского бизнесмена, уроженца Ингушетии Беслана Наурузова и екатеринбургского адвоката Алексея Кощеева. Родственники отчаялись найти пропавших живыми. Сегодня для прочесывания лесов, где теоретически могут находиться тела мужчин, собрались более 300 волонтеров.

«Мы пригласили друзей и всех неравнодушных принять участие в поисках. Приехало много людей, несколько квадроциклов и мотоциклов. Все вместе, мы прочесали лес в районе поселка Большое Седельниково. К сожалению, пока поиски не дали результата», — рассказал «URA.RU» родственник Наурузова.

Адвокат Алексей Кощеев, пропавший вместе с Наурузовым.

В Большом Седельниково была найдена «Газель», на которой в день исчезновения передвигались Наурузов и Кощеев. Салон машины был залит кровью. Автомобиль принадлежит Антону Корепанову, который также пропал вместе с бывшим партнером Наурузова Алексеем Тихановым, после того, как родственники москвича стали задавать ему вопросы. Источники «URA.RU» сообщают, что по месту жительства Корепанова полицейские обнаружили одежду со следами крови.

Родственники намерены продолжать поиски. «Нам нужно найти тело, чтобы с достоинством похоронить его на родине в Ингушетии», — говорят близкие Наурузова. При этом, полицейские предупреждают родню Тиханова и Корепанова об опасности кровной мести со стороны близких Наурузова.

Напомним, как сообщало ранее «URA.RU», проживающий в Москве Наурузов приехал по делам в Екатеринбург 19 мая. Он остановился в гостинице «Урал». А последний раз его там видели 25 мая. Как удалось установить по камерам видеонаблюдения, в тот день Наурузов около 15:00 вышел из гостиницы с адвокатом Алексеем Кощеевым, с которым постоянно вел дела. Они прошли в сторону СИЗО-1 Екатеринбурга, где сели в грузопассажирскую «Газель» под управлением Алексея Тиханова. Отсюда они проехали в офис Тиханова в Арамили.

Алексей Тиханов (в шляпе) и Антон Корепанов уехали в неизвестном направлении, после того как родственники Наурузова начали обращаться к ним с вопросами.

Как удалось выяснить лицам, ведущим поиск пропавших, Тиханов задолжал Наурузову 1,6 млн рублей. Он объяснял, что принадлежащие ему 10 млн рублей «зависли» при переводе, и попросил у Беслана помощи, пообещав расплатиться с ним после того, как этот вопрос будет решен. Из арамильского офиса Наурузов якобы вышел с 600 тыс. рублей. Вместе с Кощеевым они некоторое время провели в кафе, откуда позвонили Тиханову и попросили отвезти их до остановки на улице Космонавтов в Арамили. Около 20:00 Наурузов позвонил знакомой и договорился о встрече в 21:00 в Екатеринбурге. Однако на встрече он не появился. Телефон Кощеева пропал из сети в 20:15.

Через несколько дней пропали и Корепанов с Тихановым. Близкие Наурузова подозревают, что они могут скрываться у родственника в Пермском крае, занимающего высокий пост в местной полиции.