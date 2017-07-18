19:48 18 июля 2017 0

Аэропорту Челябинска выгодны новые маршруты, но перевозчикам нужны льготы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпании «Ямал» выгодно начинать полеты из Челябинска только в случае серьезных преференций со стороны местных властей. Такое мнение в беседе с «URA.RU» выразил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, комментируя переговоры южноуральских политиков с перевозчиком. Собеседник агентства добавил, что важным также является вопрос потенциала авиаузла.

«Принципиальный вопрос — какой потенциал есть у аэропортов. Авиакомпании оценивают города с точки зрения того, какой пассажиропоток сможет генерировать аэропорт. Это связано с уровнем доходов населения в регионе, с существующей маршрутной сетью, с численностью населения. Но проще всего смотреть, кто, откуда и куда летает. И если большого потенциала не видно, то заходить невыгодно. Второй момент — это преференции, которые может предоставить аэропорт или регион авиакомпании, которой предлагают статус базовой, — сказал эксперт. — Без очень серьезных льгот развивать потенциал авиаперевозок можно только в самых крупных городах». По словам Пантелеева, привлечь пассажиров соседних регионов аэропорт сможет, если авиакомпания установит выгодные для пассажиров тарифы.

О том, что «Баландино» и власти Челябинской области ведут переговоры с АТК «Ямал» о начале полетов из Челябинска, стало известно в конце прошлой недели. Как сообщил в пятницу, 14 июля, губернатор Борис Дубровский, область ищет якорного перевозчика. «Мы заинтересованы в развитии челябинского аэропорта, его реконструкции, расширении направлений, открытии новых рейсов и, наконец, в появлении базового перевозчика», — заявил глава региона. Создана рабочая группа, которая должна обсудить льготы и тарифы к концу августа.

Глава АТК «Ямал» Василий Крюк по данным пресс-службы челябинского губернатора, заинтересовался новыми направлениями Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Развитие аэропорта хотят приурочить к саммиту ШОС, который состоится в 2020 году в Челябинске. Год назад вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров говорил о том, что воздушный порт разрабатывает стратегию развития к этому событию. «Мы совместно добиваемся, чтобы там была создана идеальная инфраструктура, в том числе — в рамках подготовки к саммиту ШОС. В челябинском аэропорту прекрасно понимают, что будут в конкурентной борьбе с Кольцово. От этого выиграет в итоге потребитель», — рассказывал в интервью чиновник.

Что касается выбора перевозчика — он кажется логичным. Например, «Уральские авиалинии» не заинтересованы в развитии челябинского узла (хотя, по слухам, такие предложения звучали), так как рядом есть аэропорт Екатеринбурга Кольцово, для которого «УА» являются базовым перевозчиком.

Получить комментарии авиакомпания «Ямал» традиционно не удалось. Телефон пресс-секретаря Светланы Фокиной не отвечал. Собеседник издания в авиакомпании рассказал, что, по неподтвержденной информации, возможный приход авиакомпании «Ямал» в Челябинск и расширение полетов с Южного Урала стали предметом обсуждения двух губернаторов Дмитрия Кобылкина и Бориса Дубровского. Подтвердить эту информацию у пресс-секретаря губернатора Ямала не удалось. Неофициально в администрации автономного округа сообщили, что речи о том, чтобы аэропорт Челябинска стал базовым для АТК «Ямал», нет, договоренности были «рядовыми», переговоры велись лишь об открытии новых направлений.