{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
18 июля 2017
00:56  19 июля 2017 0

Полковник штаба НАТО оказался педофилом

Клипарт. Детское насилие, куклы
Польского офицера вычислили местные "охотники за педофилами"Фото: Анна Майорова © URA.RU

В польском городе Эльблонг по подозрению в педофилии задержан полковник штаба командования НАТО. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что «высокопоставленный офицер Войска Польского» был задержан местной полицией, после того, как договорился о встрече с 14-летней девочкой. 52-летний полковник не подозревал, что с аккаунта школьницы переписку ведут «охотники за педофилами». Выяснилось, что мужчина открыто предлагал собеседнице вступить с ним в интимную связь.

После допроса подозреваемого власти решат оставлять полковника под арестом или отпустить его под подписку о невыезде. Правоохранительные органы изучают телефон военного и его компьютер. По неподтвержденным данным польских СМИ, полковник уже снят с должности и переведен в кадровый резерв, однако на официальном сайте НАТО информации по инциденту нет.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров