00:56 19 июля 2017 0

Польского офицера вычислили местные "охотники за педофилами" Фото: Анна Майорова © URA.RU

В польском городе Эльблонг по подозрению в педофилии задержан полковник штаба командования НАТО. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что «высокопоставленный офицер Войска Польского» был задержан местной полицией, после того, как договорился о встрече с 14-летней девочкой. 52-летний полковник не подозревал, что с аккаунта школьницы переписку ведут «охотники за педофилами». Выяснилось, что мужчина открыто предлагал собеседнице вступить с ним в интимную связь.

После допроса подозреваемого власти решат оставлять полковника под арестом или отпустить его под подписку о невыезде. Правоохранительные органы изучают телефон военного и его компьютер. По неподтвержденным данным польских СМИ, полковник уже снят с должности и переведен в кадровый резерв, однако на официальном сайте НАТО информации по инциденту нет.