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19 июля 2017
18 июля 2017
07:58  19 июля 2017 0

Виктору Буту увеличили срок за производство алкоголя в тюремной камере

Российский бизнесмен Виктор Бут отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьмеФОТО: Wikimedia Commons

Российскому бизнесмену, отбывающему срок в тюрьме США, Виктору Буту добавили время наказания за производство алкоголя в камере. Защита считает обвинения надуманными. Интервью с адвокатом публикуют «Известия».

Срок россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам заключения в тюрьме США увеличили более чем на 40 дней за якобы производство алкоголя в камере, сообщил адвокат бизнесмена Алексей Тарасов. По словам защитника, предлогом для увеличения срока Бута стал чайный гриб. Его россиянин выращивал для лечения желудка. Напиток употреблял не только россиянин, но и другие заключенные и даже надзиратели.

Как рассказал Тарасов, в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле, подчеркивает адвокат.

Тарасов предупредил, что Бута еще могут лишить права пользоваться телефоном или покупать продукты в тюремном магазине, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ранее супруга Виктора Бута Алла в интервью RT рассказала, что мужу грозит изолятор или увеличение срока на 54 дня за общение с журналистами телеканала.

Напомним, российского бизнесмена Виктора Бута американские спецслужбы арестовали в 2008 году в Таиланде. Его обвинили в торговле ракетами «земля- воздух». Присяжные приговорили Бута к 25 годам тюремного заключения в США.

Наталья Михалева
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