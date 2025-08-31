Shot: звезду «Кадетства» Головина объявили в розыск

Александр Головин объявлен в розыск из-за неоплаченных автомобильных штрафов
Александр Головин объявлен в розыск из-за неоплаченных автомобильных штрафов Фото:

Актера Александра Головина, звезду сериала «Кадетство», вновь объявили в розыск судебные приставы из-за неуплаты штрафов за нарушения ПДД. По данным источника, это уже второй случай за последние десять месяцев, когда артист становится фигурантом исполнительных производств по автомобильным долгам.

«Всего у Головина накопилось штрафов на сумму 7 500 рублей, из которых 1 500 рублей — задолженность перед судебными приставами», — уточняет telegram-канал Shot. По информации канала, большинство взысканий связаны с превышением скорости, отсутствием ремня безопасности и игнорированием дорожных знаков.

С 2022 года в отношении актера возбуждено уже 38 исполнительных производств. В октябре 2024 года судебные приставы уже разыскивали Головина по аналогичной причине, о чем сообщал MK.RU. Сейчас артисту грозит очередное взыскание, если задолженность не будет погашена в установленный срок.

