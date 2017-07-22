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22 июля 2017
Главные новости Москвы
23:00  22 июля 2017 0

Промоутера скандального бойца Емельяненко задержали за продажу кокаина

Преступник занимался организацией боев Александра ЕмельяненкоФото: Flickr

Промоутера бойца ММА Александра Емельяненко задержали в Санкт-Петербурге за продажу наркотиков. В машине у нарушителя нашли оружие и кокаин, сообщает агентство Nation News.

В фиктивной сделке участвовал оперативник, игравший роль покупателя. Он и отдал белый порошок экспертам-криминалистам ГУ МВД, которые установили, что Олег Раевский во время своей последней сделки продал 5,16 граммов кокаина.

Мужчину накрыли на парковке у гипермаркета в Приморском районе города бойцы спецотряда «ГРОМ», не дав ему скрыться после так называемой «контрольной закупки».

У Раевского было изъято 100 тысяч рублей, а в салоне его Audi Q7 нашли заряженное ружье, наручники и «набор кокаиниста»: ложку, зеркало и два пакетика порошка.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, младший брат знаменитого спортсмена Федора Емельяненко. Александр известен не только своими победами на ринге, но и множеством скандалов, в которых он успел засветиться. Одной из самых громких стала история с изнасилованием домработницы, за которую боец был осужден на 4,5 года и вышел по УДО.

Семен Гринберг
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