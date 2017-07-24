В 2017 году специалисты четырнадцати сервисных предприятий ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» намерены провести 411 мероприятий на сумму в 358 млн рублей в рамках масштабной ремонтной кампании перед осенне-зимним периодом.
Энергетики обслуживают и ремонтируют объекты в Октябрьском, Белоярском, Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском районах, а также в городах: Ханты-Мансийск, Нягань, Пыть-Ях, Лангепас, Урай, Нефтеюганск, Покачи и Мегион в ХМАО.
В этом году наиболее затратные работы специалисты проведут в Мегионе и Нефтеюганске, здесь в ремонты оборудования будет вложено около 53 и 63 миллионов рублей соответственно. Объем предстоящих работ огромен. Только, например, в Нижневартовском районе энергетики запланировали проведение 151 ремонтного мероприятия и половина из них уже выполнена.
Основная масса всех работ проводится летом. Сейчас полным ходом идет ремонт трансформаторов и распределительных пунктов, воздушных линий разного класса напряжения и кабельных линий. Специалисты сервисных компаний восстанавливают машины и механизмы с заменой изношенных деталей. Также будут проведены необходимые ремонты зданий трансформаторных подстанций, проведены покрасочные работы, и оборудования в том числе. Запланированы работы по расчистке охранных зон, вырубке древесно-кустарниковой растительности вблизи линий электропередачи. Кроме того, все предприятия за лето проведут большую часть запланированных на год противоаварийных и противопожарных тренировок персонала, пополнят аварийные запасы оборудования.
В рамках ремонтной кампании также запланировано провести полное техническое освидетельствование объектов электросетевого хозяйства на предмет возможности дальнейшей эксплуатации. Все ремонтные работы на сервисных предприятиях проходят в соответствии с графиками и специалисты «ЮТЭК-РС» регулярно отчитываются о ходе мероприятий по подготовке к ОЗП перед надзорными органами, ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры.
К настоящему моменты энергетики ОАО «ЮТЭК-РС» выполнили 50% от всех запланированных ремонтных работ в рамках подготовки к ОЗП 2017—2018 гг.