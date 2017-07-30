Илон Маск назвал ценник первого массового автомобиля Tesla

09:05 30 июля 2017 0

Tesla впервые начнет производить авто для массового рынка Фото: www.flickr.com

Глава Tesla Илон Маск в Калифорнии официально представил автомобиль Model 3 — первый проект компании для массового рынка. Стоимость машины будет варьироваться от 35 до 44 тысяч долларов.

Самый недорогой вариант Tesla Model 3 оснащен аккумулятором, которого хватит на 350 километров езды, пишет «Экономика сегодня».

Инновационный автомобиль поступит в свободную продажу в конце 2018 года, сейчас на новинку уще есть около полумиллиона предзаказов. А 30 электромобилей купили сотрудники самой компании для тестов.