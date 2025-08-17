Оскар Кучера задолжал налоговой почти 200 тысяч

Российский актер Оскар Кучера должен Федеральной налоговой службе 171 тысячу рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
«Актер и телеведущий Оскар Кучера задолжал ФНС 171 тысяч рублей», — указано в материале. Долг связан с деятельностью ИП актера, которое было зарегистрировано в 2007 году. Других дополнительных штрафов за артистом не числится, также указано в материале.
Ранее аналогичные случаи с задолженностями по налогам среди известных деятелей шоу-бизнеса уже происходили: комик Саша Малой просрочил выплаты на сумму 157 тысяч рублей. Такие ситуации становятся предметом внимания после публикаций в СМИ и разъяснений самих артистов.
