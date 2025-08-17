Оскар Кучера задолжал налоговой почти 200 тысяч

Актер Оскар Кучера задолжал ФНС 171 тысячу рублей
Актер задолжал ФНС 171 тысячу рублей, сообщили Постньюс
Актер задолжал ФНС 171 тысячу рублей, сообщили Постньюс

Российский актер Оскар Кучера должен Федеральной налоговой службе 171 тысячу рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

«Актер и телеведущий Оскар Кучера задолжал ФНС 171 тысяч рублей», — указано в материале. Долг связан с деятельностью ИП актера, которое было зарегистрировано в 2007 году. Других дополнительных штрафов за артистом не числится, также указано в материале.

Ранее аналогичные случаи с задолженностями по налогам среди известных деятелей шоу-бизнеса уже происходили: комик Саша Малой просрочил выплаты на сумму 157 тысяч рублей. Такие ситуации становятся предметом внимания после публикаций в СМИ и разъяснений самих артистов.

