В России утвержден закон о регулировании работы мессенджеров

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, регулирующий работу мессенджеров. Соответствующий законопроект опубликован на портале правовой информации.
Согласно инициативе, мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона и блокировать тех, кто отказывается соблюдать данное условие при заведении аккаунта. Помимо этого, владельцы приложений обязаны осуществлять рассылку сообщений от госорганов и блокировать передачу данных, запрещенных законом. Закон, вступающий в силу с 1 января 2018 года, ранее был принят Госдумой, а позже одобрен Советом Федерации.
Ранее «URA.Ru» сообщало о подписании президентом РФ законопроекта, который запрещает граждан России использовать VPN-сервисы для посещения сайтов, заблокированных Роскомнадзором.