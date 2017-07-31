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31 июля 2017
30 июля 2017
02:33  31 июля 2017 0

В России утвержден закон о регулировании работы мессенджеров

Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Теперь российские пользователи приложений обязаны проходить идентификацию по номеру телефонаФото: Анна Майорова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, регулирующий работу мессенджеров. Соответствующий законопроект опубликован на портале правовой информации.

Согласно инициативе, мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона и блокировать тех, кто отказывается соблюдать данное условие при заведении аккаунта. Помимо этого, владельцы приложений обязаны осуществлять рассылку сообщений от госорганов и блокировать передачу данных, запрещенных законом. Закон, вступающий в силу с 1 января 2018 года, ранее был принят Госдумой, а позже одобрен Советом Федерации.

Ранее «URA.Ru» сообщало о подписании президентом РФ законопроекта, который запрещает граждан России использовать VPN-сервисы для посещения сайтов, заблокированных Роскомнадзором.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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