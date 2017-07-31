Мужчина ударил ножом в живот беременную жену в екатеринбургском роддоме

Силовики в Екатеринбурге разыскивают мужчину, который напал на собственную жену в роддоме на Уралмаше. Инцидент произошел 29 июля около 18 часов в здании на Суворовском переулке, 4.
Женщина лежала в учреждении на сохранении. Несмотря на несколько ножевых ранений пострадавшей, медикам удалось успешно провести операцию. Ребенка извлекли, сейчас мать и малыш находятся в тяжелом состоянии.
Свердловские полицейские уже разыскивают мужчину, которому удалось скрыться. «Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого и его задержание, устанавливается круг его знакомых», — заявила «URA.RU» официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Нина Пелевина.
По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности». Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент мужчина не найден.