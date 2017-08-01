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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Свердловской области
19:59  01 августа 2017 1

Свердловские власти выиграли борьбу с мусульманской общиной. Теперь Екатеринбург получит проект для всех конфессий

Мечеть снесутФото: islamcenter.ru

Свердловские власти выиграли борьбу с мусульманской общиной за участок земли на улице Степана Разина в Екатеринбурге. Распорядительная дирекция МУГИСО через суд обязала верующих снести мечеть Нур-Усман. На ее месте появится новая ледовая арена от УГМК, рассказали «URA.RU» в пресс-службе министерства.

Участок на Степана Разина был выделен мусульманам под религиозный объект еще в 2006 году. По проекту здесь должны были построить мечеть с четырьмя минаретами общей площадью 1050 кв. м. Первый камень закладывали в присутствии тогда еще губернатора Эдуарда Росселя и мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

В момент кризиса 2008 года строительство было заморожено, а после возникли проблемы с землей, которая только в 2012 году перешла из федеральной собственности в областную. Вместо большой соборной на участке появилась временная мечеть. А в декабре 2016 года распорядительная дирекция МУГИСО подала в Арбитражный суд Свердловской области иск с требованием освободить земельный участок.

В первой инстанции МУГИСО проиграло дело. Затем чиновники подали апелляцию в Арбитражный апелляционный суд Перми. Тот оказался на стороне министерства и обязал верующих в течение месяца снести мечеть. Мусульмане из религиозной организации «Нур-Усман» попытались спасти здание в кассационной инстанции. Но 1 августа Арбитражный суд Уральского округа разрушил их надежды.

«Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — сообщается о решении суда в электронной картотеке дел арбитража.

В пресс-службе МУГИСО журналисту «URA.RU» подытожили, что теперь мусульманская организация должна освободить земельный участок. «Кусок земли, на котором находится мечеть, входит в территорию, которая заложена под новую ледовую арену», — добавили в ведомстве.

Дозвониться до самой мечети не удалось — по телефону никто не ответил.

Напомним, ледовую арену в Екатеринбурге будут строить на месте заброшенной телебашни. «URA.RU» писало, что один из вариантов строительства площадки подразумевает снос знаменитого долгостроя.

Ранее «URA.RU» сообщало, что духовники ради мечети пытались шантажировать власть выборами и «спокойствием мусульман». Глава религиозной организации «Нур-Усман» Раис Нуриманов писал главе региона Евгению Куйвашеву письмо, в котором высказал позицию о готовящемся сносе мечети Нур-Усман в Екатеринбурге.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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