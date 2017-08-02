Туриста из Перми сожгли заживо в палатке

В Кунгурском районе Пермского края преступники подожгли пожилого мужчину, который выбрался на природу с палаткой. Садистов удалось быстро задержать.
63-летний пермяк разбил палатку на берегу пруда в селе Бым. По данным издания «СВИП-Кунгур», мужчина жил в палатке, потому что поссорился с родственниками. 29 июля к нему пришли трое незнакомцев и предложили выпить. Во время пьянки пожилой турист и его гости повздорили, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. Троица стала требовать у мужчины денег, но тот не дал, тогда его облили горючей жидкостью и подожгли, рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.
Мужчину со страшными ожогами обнаружили местные жители. Они тут же вызвали полицию и скорую. Пермяка увезли в Кунгурскую центральную городскую больницу, где он скончался от полученных травм. Как сообщили «URA.RU» в краевом ГУ МВД, в связи со смертью потерпевшего материалы дела будут переданы в следственное управление СКР.
Полицейским удалось оперативно поймать преступников. Один из них находится в СИЗО, двое — в изоляторе временного содержания.