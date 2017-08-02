{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 августа 2017
01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
16:03  02 августа 2017 0

Туриста из Перми сожгли заживо в палатке

Клипарт. ЯНАО , туризм, поход, палатки
Мужчина не дал незваным гостям денег после того, как те предложили ему выпить на природеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Кунгурском районе Пермского края преступники подожгли пожилого мужчину, который выбрался на природу с палаткой. Садистов удалось быстро задержать.

63-летний пермяк разбил палатку на берегу пруда в селе Бым. По данным издания «СВИП-Кунгур», мужчина жил в палатке, потому что поссорился с родственниками. 29 июля к нему пришли трое незнакомцев и предложили выпить. Во время пьянки пожилой турист и его гости повздорили, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. Троица стала требовать у мужчины денег, но тот не дал, тогда его облили горючей жидкостью и подожгли, рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчину со страшными ожогами обнаружили местные жители. Они тут же вызвали полицию и скорую. Пермяка увезли в Кунгурскую центральную городскую больницу, где он скончался от полученных травм. Как сообщили «URA.RU» в краевом ГУ МВД, в связи со смертью потерпевшего материалы дела будут переданы в следственное управление СКР.

Полицейским удалось оперативно поймать преступников. Один из них находится в СИЗО, двое — в изоляторе временного содержания.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров