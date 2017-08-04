14:57 04 августа 2017 0

По мнению тюремщиков, женщина специально не стала оставлять ребенка в СИЗО, чтобы добиться освобождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из фигурантов громкого уголовного дела адвоката-взяточницы Эльнары Салмановой, бывший следователь отдела полиции города Ревда Лилия Хорошавина, которая во время суда и следствия была беременной, на днях родила малыша. Об этом «URA.RU» сообщил ее адвокат Нина Люберцева. Роды принимали медики областного перинатального центра.

Однако сразу же после родов мать разлучили с новорожденным: малыша оставили в больнице, а мать вернули в СИЗО №5. «Ее привезли как собаку к ветеринару: три часа побыла в больнице — и обратно в камеру», — говорит защитник. В итоге новорожденный остался без материнского тепла, а женщина имеет шанс получить рак груди из-за застоя молока, несмотря на все заверения ГУФСИН по Свердловской области о том, что беременным и родившим женщинам в учреждениях ФСИН на Урале создаются все необходимые условия.

В одной из женских колоний Среднего Урала (в ИК-6 Нижнего Тагила) действительно есть дом ребенка, где родившие осужденные могут хотя бы несколько часов в день видеться со своим ребенком. Но приговор по делу Салмановой и сообщников еще не вступил в силу, поэтому Хорошавина по-прежнему находится в следственном изоляторе.

При этом, по словам представителей пенитенциарного ведомства, и в СИЗО для рожениц есть возможность быть вместе с младенцем. «Она могла оставить ребенка в изоляторе — там прекрасные условия, есть специальная детская комната, камера с улучшенными условиями проживания, — сообщил агентству руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко. — Она ведь не первая, кто родил, находясь в СИЗО».

По его данным, отец ребенка вскоре после родов забрал малыша из больницы. «Они специально так сделали, чтобы манипулировать этими обстоятельствами, — считает Левченко. — Но не надо манипулировать системой исполнения наказаний! Есть суд, прокуратура — обращайтесь к ним. Задавайте эти вопросы суду — он же решает по мере пресечения».

Суд же, по мнению адвоката роженицы, идет на прямое нарушение закона. «Когда журналисты ссылаются на мнение адвоката, никто не слышит — говорят, что мы работаем за деньги.

Судьи и следователи тоже работают за деньги — у нас в стране коммунизм еще не объявлен, — говорит адвокат Люберцева. — Я говорю лишь о законе, который не выполняется».

Адвокат отмечает, что до вступления решения суда в силу человек считается невиновным. До приговора Хорошавина находилась под домашним арестом — во время приговора ее взяли под стражу. « Мы не раз заявляли ходатайство об изменении меры пресечения, так как обстоятельства меняются, но все наши ходатайства не рассматриваются. Хотя, согласно статье 120 уголовно-процессуального кодекса, ходатайство может быть заявлено на любой стадии, а в статье 121 предусмотрен срок его рассмотрения — незамедлительно! Может, у судей есть какой-то другой УПК, о которым мы, адвокаты, не знаем?»

Адвокат Нине Люберцева упрекает судей в неисполнении закона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Получить комментарий Свердловского областного суда по данной ситуации к моменту публикации не удалось.

Судьба только что родившей бывшей сотрудницы полиции, как и остальных фигурантов по делу Салмановой, решится через неделю: на 11 августа назначено заседание апелляционной инстанции. Ожидается, что в этот день все подсудимые выступят с последним словом, после чего суд уйдет в совещательную комнату.

Адвоката Эльнару Салманову Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество, фальсификацию доказательств и попытку дачи взятки следователю. Вместе с ней по делу проходили двое полицейских из Ревды: следователь МВД Лилия Хорошавина и руководитель следственного отдела Алексей Кореньков. Хорошавину обвиняли в фальсификации доказательств по уголовному делу (ст. 303 ч. 2), служебном подлоге (ст. 292 ч. 2) и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 ч. 1), а ее начальника — в пособничестве ей. По версии следствия, Хорошавина с Салмановой заменили в уголовном деле о краже кошелька одну фигурантку на другую (следователь оформил липовые допросы и явки с повинной). После приговора она и Кореньков были уволены со службы в МВД.