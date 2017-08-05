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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Свердловской области
15:03  05 августа 2017 0

Школьники в Нижнем Тагиле разрушили скульптуру у цирка. ФОТО

Дети разрушили часть скульптуры со слономФото: соцсети

Подростки разгромили скульптуру возле цирка в Нижнем Тагиле. Полицейские начали проверку. Об этом сообщается в группе «Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Четыре школьника в Нижнем Тагиле вырвали 150-килограммовый шар, стоящий возле городского цирка. Он входит в группу скульптуры со слоненком, установленной в 2016 году. Тогда шар прикрепили к бетонным плитам арматурой. Подписчики в соцсетях осуждают поступок детей. «Как это увидела, сто этажей матом хочется на этих уродов вылить. Неужели до такой степени бездушные… вандалы, сволочи, иначе не назвать.Простите за такой сленг», — написала горожанка Таня Шайхинурова. Другие пользователи предложили наказать за разрушение памятника не только детей, но и их родителей.

Сначала в городской полиции подумали, что шар 2 августа вырвали десантники, отмечавшие профессиональный праздник. После просмотра видео с камер «Безопасного города» сомнения разрешились. На записи в УМВД увидели четырех подростков, которые сначала устроили фотосессию со слоном из мрамора, а потом решили поиграть огромным шаром в футбол.

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Фото: соцсети

После того, как дети его вырвали, каменный мяч покатился в сторону парка имени Бондина и развалился на части. Директор музея изобразительных искусств Марина Агеева уточнила, что шар придется склеить, забетонировать и потом отшлифовать.

Куратор симпозиума городской скульптуры Александр Шемякин полагает, что детям удалось вырвать тяжелый шар, потому что он был установлен с нарушениями. «Его закрепили на 7-сантиметровый штырь, тогда как при таких работах используется арматура длиной в 20 см», — передает слова Шемякина агентство новостей «Между строк».

Как сообщили «URA.RU» в пресс-группе МВД по Нижнему Тагилу, сейчас полицейские проверяют подростков, состоящих на учете в ПДН, в школы разосланы ориентировки. Отметим, что речь не идет о вандализме, потому что скульптура не является памятником архитектуры.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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