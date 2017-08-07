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07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
23:23  07 августа 2017 0

Выросли шансы на селфи с губернатором: график Евгения Куйвашева насыщен и разносторонен

Празднование Дня России. Екатеринбург, шептий виктор, куйвашев евгений, селфи, глацких ольга
Свердловчане встретятся с Евгением Куйвашевым на самых разных мероприятиях.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начавшуюся неделю врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев проведет в разъездах по региону. Согласно рабочему графику, уже во вторник, 8 августа, ему предстоит поездка в ГО Белоярский, где намечено посещение сельхозпредприятия «Белореченский».

Оттуда глава региона отправится в соседний Асбест, где встретится с коллективом градообразующего предприятия «Ураласбест». После — в планах общение с кандидатами в депутаты местных дум. Точно такая же встреча ждет главу региона и в конце недели — с ирбитскими кандидатами Евгений Куйвашев пообщается в субботу, 12 августа.

Среду и четверг, 9 и 10 августа, Евгений Куйвашев проведет в Екатеринбурге: проведет заседание правительства, примет участие в собрании комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» и совещании по ЭКСПО 2025, станет почетным гостем на Дне строителя в ЦК «Урал», а также «поболеет» за «Урал» в поединке с питерским «Зенитом».

В пятницу глава региона примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня города в Нижнем Тагиле, а затем половину уикенда (субботу, 12 августа) проведет на «Ирбитской ярмарке».

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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