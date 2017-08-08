Рабочие взяли в оцепление дома в Екатеринбурге. «Живем как в осаде»

Дома на Московской в Екатеринбурге оказались полностью заблокированы из-за ремонта дороги. Как рассказали «URA.RU» жители частного сектора (в районе Южного Автовокзала), рабочие полностью перекрыли подъезды к их участкам, а сам Цыганский поселок превратился в настоящий лабиринт для автомобилистов.
На Московской ведутся работы по расширению дороги — создается дополнительная полоса, которая должна облегчить движение по пересечению с улицей Щорса. При этом рабочие до вчерашнего дня не трогали въезд на переулок Арамильский, который неожиданно стал главной артерией для автолюбителей — по нему двигался поток автомобилистов со стороны Южного Автовокзала, а владельцы частных домов выезжали из дома.
«Сегодня утром мы вышли из дома и увидели, что единственный целый участок дороги перекопан. На машине теперь не выехать, вокруг либо торчащие высокие бордюры, либо горы камней. Хочется спросить, почему нас заранее никто не предупредил? Мы теперь живем как в осаде», — пожаловался «URA.RU» житель поселка.
Горожане жалуются, что из-за работ Цыганский поселок превратился в лабиринт. «Ночью ехал на такси, даже навигатор не смог подобрать правильный выезд на Московскую. Мы кружили вокруг тупиков, в итоге, решил прекратить поездку и дошел пешком. Так оказалось даже быстрее», — добавил другой собеседник агентства.
Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в администрацию города, ответ пока не поступил.