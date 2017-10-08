На Южном Урале молодая мать раскидала мужчин, попытавшихся похитить ее ребенка

У жительницы Чебаркуля неизвестные попытались похитить ребенка во время вечерней прогулки. Предотвратить преступление, по словам молодой матери по имени Яна, удалось благодаря ее лени, а также занятиям самбо.
Двое неизвестных подошли к потерпевшей, когда она вечером гуляла с дочерью. На улицу мама с коляской вышла около 10 вечера, поскольку малышка не могла уснуть дома. Один из мужчин стал отвлекать женщину разговором, в это время второй попытался вытащить ребенка из коляски. По признанию матери, которая рассказала свою историю сразу в нескольких группах в социальных сетях, ее спасла собственная лень.
«Я до сих пор не сняла бампер пластиковый с коляски и дочь в комбезе просто так не вытащить, — пояснила Яна. — Ну и я самбо занималась, в общем я их немножко раскидала и кричала „помогите, ребенка забирают“». По словам потерпевшей, на ее крики подбежали женщина и мужчина, злоумышленники бросились в машину, которую Яна описывает как «серая „Приора“», но не уверена в том, что правильно опознала марку, поскольку находилась в состоянии шока. Она уточнила, что обратилась в полицию по факту попытки похищения ребенка.