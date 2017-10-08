{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 октября 2017
07 октября 2017
06 октября 2017
05 октября 2017
Главные новости Челябинской области
16:21  08 октября 2017 3

На Южном Урале молодая мать раскидала мужчин, попытавшихся похитить ее ребенка

Клипарт, всего понемногу, зима, коляска детская
Малыша чуть не забрали у матери прямо во время прогулкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

У жительницы Чебаркуля неизвестные попытались похитить ребенка во время вечерней прогулки. Предотвратить преступление, по словам молодой матери по имени Яна, удалось благодаря ее лени, а также занятиям самбо.

Двое неизвестных подошли к потерпевшей, когда она вечером гуляла с дочерью. На улицу мама с коляской вышла около 10 вечера, поскольку малышка не могла уснуть дома. Один из мужчин стал отвлекать женщину разговором, в это время второй попытался вытащить ребенка из коляски. По признанию матери, которая рассказала свою историю сразу в нескольких группах в социальных сетях, ее спасла собственная лень.

«Я до сих пор не сняла бампер пластиковый с коляски и дочь в комбезе просто так не вытащить, — пояснила Яна. — Ну и я самбо занималась, в общем я их немножко раскидала и кричала „помогите, ребенка забирают“». По словам потерпевшей, на ее крики подбежали женщина и мужчина, злоумышленники бросились в машину, которую Яна описывает как «серая „Приора“», но не уверена в том, что правильно опознала марку, поскольку находилась в состоянии шока. Она уточнила, что обратилась в полицию по факту попытки похищения ребенка.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров