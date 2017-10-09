Николай Коляда сообщает, что зрителей его театра атакуют мошенники, продающие несуществующие билеты на спектакли. Известно об этом стало благодаря зрительнице, рассказавшей о своей переписке с псевдораспространителем.
«Пишет зрительница в группу театра: «Уважаемые коллеги, в интернете все чаще появляются мошенники, продающие билеты. Сейчас появилась некая Екатерина Минина, которая представляется менеджером театра и предлагает купить билеты якобы дешевле, чем в театре. Сделать перевод и прочее. Стандартная форма мошенничества, однако, чтобы с кем-либо из зрителей не произошла подобная неудача похода в театр, решила вас уведомить», — рассказал Николай Коляда на своей странице в Facebook.
Согласно прилагающейся переписке в соцсети «ВКонтакте», зрительнице предлагалось оплатить билеты безналичным переводом, после чего их обещали выслать на электронную почту. При этом собеседница заверяла, что цена будет ниже, чем в кассах.
В группе театра также вывешено оповещение, что услугами никаких сторонних распространителей не пользуются, билеты продают только через кассы или официальных коператоров.