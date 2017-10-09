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09 октября 2017
08 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:41  09 октября 2017 0

«Коляда-театром» заинтересовались интернет-мошенники. СКРИН

Открытие Коляда-plays. Екатеринбург, коляда театр, уличное искусство, выступление, уличный концерт, коляда plays
Зрителям предлагают купить по безналу несуществующие билетыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Николай Коляда сообщает, что зрителей его театра атакуют мошенники, продающие несуществующие билеты на спектакли. Известно об этом стало благодаря зрительнице, рассказавшей о своей переписке с псевдораспространителем.

«Пишет зрительница в группу театра: «Уважаемые коллеги, в интернете все чаще появляются мошенники, продающие билеты. Сейчас появилась некая Екатерина Минина, которая представляется менеджером театра и предлагает купить билеты якобы дешевле, чем в театре. Сделать перевод и прочее. Стандартная форма мошенничества, однако, чтобы с кем-либо из зрителей не произошла подобная неудача похода в театр, решила вас уведомить», — рассказал Николай Коляда на своей странице в Facebook.

Согласно прилагающейся переписке в соцсети «ВКонтакте», зрительнице предлагалось оплатить билеты безналичным переводом, после чего их обещали выслать на электронную почту. При этом собеседница заверяла, что цена будет ниже, чем в кассах.

В группе театра также вывешено оповещение, что услугами никаких сторонних распространителей не пользуются, билеты продают только через кассы или официальных коператоров.

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Игорь Чукреев
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