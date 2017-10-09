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09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
22:45  09 октября 2017 0

Мэр Нижнего Тагила опроверг слухи о противостоянии с гордумой

Визит члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Эдуарда Росселя в город Нижний Тагил. Свердловская область, носов сергей
Носов признался, что не хочет контролировать думуФото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле прошла рабочая встреча мэра города Сергея Носова с председателем городской думы Алексеем Пыриным и его заместителем Игорем Базилевичем. По итогам встречи мэр сообщил, что никаких разногласий между ними нет. На встрече обсудили план развития муниципалитета на ближайшие пять лет, в том числе затронули тему бюджета на 2018 год.

Носов отметил, что Заксобрание Свердловской области утвердило для Нижнего Тагила сумму в 1,2 млрд рублей на проекты развития. Однако сюда еще не вошли деньги на программы по строительству дорог, школ и проекту «Светлый город». Мэр уверен, что эти направления также найдут поддержку.

В следующем году начнется реализация соглашения администрации города, ЕВРАЗа и области по строительству моста через Тагильский пруд и комплекса дорог, связанных с ним. В начале 2018 года Носов хочет провести конкурс и разыграть около 1 млрд рублей на благоустройство дворовых территорий.

Он подчеркнул, что все задачи стоит решать сообща с гордумой. С ним согласился Алексей Пырин. «Задачи у нас общие, поэтому нам — администрации города, городской думе, депутатам Законодательного собрания — важно обсудить бюджет и то, как нам работать совместно. Мы несем ответственность за решения по Нижнему Тагилу», — заявил он.

Носов особенно отметил, что слухи, которые распускала пресса, не соответствует действительности. «Я, может быть, кого-то разочарую, но у меня нет задачи контролировать думу, у думы нет задачи вступать в противодействие с администрацией. А вот настрой на совместную работу над выполнением наказов избирателей и программ, обеспечивающих развитие Тагила, — есть», — сказал он.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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