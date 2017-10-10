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10 октября 2017
09 октября 2017
01:12  10 октября 2017 0

«Можно есть все». Артемий Лебедев рассказал о новом методе похудения. ВИДЕО

Диета не мешает дизайнеру получать удовольствие от жизниФОТО: страница в Facebook Артемия Лебедева

Артемий Лебедев разработал собственную диету, благодаря которой ему удалось скинуть 20 килограммов всего за 6 месяцев. Все остальные способы похудения дизайнер назвал «шарлатанством» и «разводом».

По словам дизайнера, самым сложным в его методике стал переход от больших порций еды к маленьким. При этом он не стал отказываться от своего привычного рациона и любимых продуктов, а лишь перестал съедать все содержимое тарелки до конца. Теперь он съедает лишь треть пончика или горячего блюда, а все остальное «выбрасывает».

«Раньше я пробовал Дюкана. Единственная польза от него — я научился различать белки, жиры и углеводы. В остальном диета Дюкана — г**но. Что уж говорить обо всех остальных диетах — это шарлатанство, развод и просто прямой вред здоровью», — пишет Лебедев на свой странице в Facebook.

В следующем году дизайнер выпустит книгу о своей методике похудения. В подарочном варианте книги будут подробно рассмотрены приемы, психологические лайфхаки и картинки, способствующие эффективной диете «По Лебедеву».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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