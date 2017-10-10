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10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
05:29  10 октября 2017 0

В «Кольцово» из-за тумана отложены несколько рейсов. Уральцы не могут вылететь в Москву, Грецию и Чехию

Погодные условия усложнили жизнь уральских путешественниковФОТО: shutterstock.com

Сильный туман, окутавшей этой ночью столицу Урала, внес коррективы в работу аэропорта «Кольцово». К настоящему моменту известно о задержках рейсов из Москвы и Стамбула. Метеоусловия также не позволяют вылететь самолетам из Екатеринбурга в Ираклион, Прагу, Санкт-Петербург и Москву.

Согласно информации сайта аэропорта, в Екатеринбург из-за метеоусловий не могут прилететь рейс N4-174 компании Nordwind airlines из Шереметьево (прибытие перенесено на 9:00), DP-407 «Победы» из Внуково (прибытие также перенесено на 9:00), TK-475 компании Turkish Airlines из Стамбула (c 6:35 на 10:50).

Из Екатеринбурга задерживаются рейсы N4-174 Northwind Airlines в Москву (c 4:00 на 9:30), совместный рейс «Уральских авиалиний» и Czech Airlines в Прагу (c 8:10 на 9:30), рейс «Победы» DP-516 в Санкт-Петербург (c 6:25 на 9:50), а также рейс Turkish Airlines TK-476 в Стамбул (c 7:30 до 12:05).

«Некоторые самолеты принимаются с опозданием. Часть авиарейсов перенесены из-за метеоусловий на более позднее время. Когда ситуация нормализуется, пока сказать трудно. Все будет зависеть от погоды», — сообщили «URA.Ru» в справочной службе «Кольцово».

Александр Черноскутов
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