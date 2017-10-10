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10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:55  10 октября 2017 0

В Екатеринбурге горожанам перестанут оформлять загранпаспорта в офисе УФМС

Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
УФМС на Крылова переезжает на БотаникуФото: Александр Константинов © URA.RU

УФМС на Крылова, 2 в связи из переездом в другое здание на Крестинского, 61 не будет оформлять загранпаспорта с 10 по 17 октября.

Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых. До 13 октября на Крылова, 2 (каб. 101) можно будет забрать только готовые документы. УФМС в эти дни будет работать по следующему графику:

10 октября, вторник — с 9:00 до 13:00

11 октября, среда — с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00

13 октября, пятница — с 9:00 до 13:00.

Прием граждан для оформления загранпаспортов на Крестинского, 61 будет возобновлен с 18 октября. Подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения можно на сайте Госуслуг, а также в подразделениях по вопросам миграции УМВД Екатеринбурга.

Александр Пономарев
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