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11 октября 2017
10 октября 2017
01:30  11 октября 2017 0

Пассажиры рейса Москва — Нью-Йорк связали дебошира-мажора и передали его ФБР

На данный момент решается вопрос возбуждения уголовного делаФОТО: Pixabay

На международном рейсе «Аэрофлота», который направлялся в США, пассажир бизнес-класса ударил бортпроводницу и устроил драку с другим пассажиром, после чего дебошира скрутили и передали американским правоохранительным органам.

Инцидент произошел 8 октября на борту самолета, следовавшего рейсом SU102 из Москвы в Нью-Йорк.«В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса», — сообщили в «Аэрофлоте».

Хулигану выдали устное и письменное предупреждение, после чего его связали другие пассажиры и по прилету в аэропорт передали полиции и ФБР, сообщает «Nation News». «В данный момент сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос возбуждения уголовного дела», — добавили в авиакомпании.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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