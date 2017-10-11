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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:57  11 октября 2017 0

Появились снимки огромного пожара в Сысерти. ФОТО

Пожарные за два часа справились с огнемФото: "Ночные новости"

Пожарные потушили загоревшееся здание локомотивного депо на улице Челюскинцев в городе Сысерти Свердловской области.

«Открытие горение ликвидировано в 11:16 по местному времени. Сейчас идут проливка и разбор обгоревших конструкций», — сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», депо горело на площади полутора тысяч квадратных метров. Пожарные эвакуировали 44 человека, информации о пострадавших нет. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за нарушений правил техники безопасности при проведении сварочных работ.

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Фото: «Ночные новости»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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