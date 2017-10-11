Появились снимки огромного пожара в Сысерти. ФОТО

Пожарные потушили загоревшееся здание локомотивного депо на улице Челюскинцев в городе Сысерти Свердловской области.
«Открытие горение ликвидировано в 11:16 по местному времени. Сейчас идут проливка и разбор обгоревших конструкций», — сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Свердловской области.
Как ранее сообщало «URA.RU», депо горело на площади полутора тысяч квадратных метров. Пожарные эвакуировали 44 человека, информации о пострадавших нет. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за нарушений правил техники безопасности при проведении сварочных работ.