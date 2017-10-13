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13 октября 2017
19:47  13 октября 2017 0

Российские военные отчитались об использовании высокоточного оружия в Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Борьба с боевиками продолжаетсяФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Генштаб России поделился итогами проведенной в Сирии операции по борьбе с террористами. За месяц ВМФ и ВКС РФ удалось уничтожить 37 объектов боевиков запрещенной в России организации ИГ.

За это время российские военные нанесли три ракетно-авиационных удара с помощью крылатых ракет Х-101 и «Калибр», пишет агентство Nation News.

С помощью высокоточного оружия удалось ликвидировать десятки складов вооружения, а также поразить места скопления террористов и пункты управления ИГ. С начала октября убит 31 главарь бандформирований.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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