Генштаб России поделился итогами проведенной в Сирии операции по борьбе с террористами. За месяц ВМФ и ВКС РФ удалось уничтожить 37 объектов боевиков запрещенной в России организации ИГ.
За это время российские военные нанесли три ракетно-авиационных удара с помощью крылатых ракет Х-101 и «Калибр», пишет агентство Nation News.
С помощью высокоточного оружия удалось ликвидировать десятки складов вооружения, а также поразить места скопления террористов и пункты управления ИГ. С начала октября убит 31 главарь бандформирований.