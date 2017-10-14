Утром 14 октября в районе Южного автовокзала Екатеринбурга разбился человек, выпав из окна. Фотографии с места происшествия попали в Сеть. Трагедия произошла в доме на перекрестке Щорса—Белинского, по адресу: улица Белинского, 156.
В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. «Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
На фотографиях, опубликованных «ВКонтакте», видно, что возле тела работают представители экстренных служб. Дом, в котором произошла трагедия, является 16-этажкой. С какого конкретно этажа выпал человек, пока неизвестно.