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14 октября 2017
13 октября 2017
11:43  14 октября 2017 0

В Екатеринбурге разбился человек, упав с 16-этажки. ФОТО

Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, полиция россии, овощебаза4, дары земли, ппсп
С какого конкретно этажа выпал человек, пока неизвестноФото: Владимир Жабриков © URA.RU (архив)

Утром 14 октября в районе Южного автовокзала Екатеринбурга разбился человек, выпав из окна. Фотографии с места происшествия попали в Сеть. Трагедия произошла в доме на перекрестке Щорса—Белинского, по адресу: улица Белинского, 156.

В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. «Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

На фотографиях, опубликованных «ВКонтакте», видно, что возле тела работают представители экстренных служб. Дом, в котором произошла трагедия, является 16-этажкой. С какого конкретно этажа выпал человек, пока неизвестно.

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Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург»

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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