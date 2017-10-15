22:37 15 октября 2017 1

Путин рассказал о заинтересованности страны в состоявшихся ученых Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россия заинтересована в возвращении на родину состоявшихся ученых, которые уехали за границу. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

С вопросом об ученых к главе государства обратился Артем Оганов, пишет ТАСС. Молодой ученый сам недавно вернулся в Москву после работы за границей, Оганов поделился с президентом своей мечтой о том, чтобы российские исследователи массово стали возвращаться на родину.

В ответ президент отметил, что определенные идеи уже есть, но не стал уточнять, какие именно. «Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально может здесь эффективно работать, не всех подряд», — подчеркнул глава государства, добавив, что с точки зрения гражданской составляющей страна заинтересована в том, чтобы сюда приехали все наши граждане, однако с точки зрения отечественной науки государству нужны те, кто будет двигать ее вперед.

Путин порадовался, что Оганов смог найти себя на родине. «Это не так просто — найти себя и выехав куда-то, и найти себя, вернувшись», — пояснил глава государства. Президент напомнил, что в России действует проект, по которому ученому присуждаются мегагранты, гарантирующие финансирование исследований в течение нескольких лет. Путин подчеркнул, что принято решение продлить мегагранты.

«Ннашли источники финансирования, мы это будем делать, гарантированно будем в течение нескольких лет осуществлять», — резюмировал Путин. Президент добавил, что в решении нуждается еще одна проблема: необходимо связать молодых ученых с их местами учебы и будущей работой. Поэтому работать в области мегагрантов с исследователями начнут и на уровне аспирантов, и на уровне молодых кандидатов наук.