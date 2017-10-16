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16 октября 2017
15 октября 2017
09:36  16 октября 2017 0

В ходе учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 выстрелил в зрителей и ударил по складу

ЯНАО. Клипарт, вертолет, закат, ямал, янао, тундра
Во время учений российский военный вертолет произвел два непроизвольных выстрелаФото: Максим Егоров © URA.RU

В ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», которые прошли при участии президента РФ Владимира Путина, вертолет Ка-52 («Аллигатор») произвел два непроизвольных выстрела.

Первый инцидент произошел 16 сентября в 14:47. В момент, когда вертолет находился в воздухе, произошел самопроизвольный пуск неуправляемой авиационной ракеты С-8. В результате ЧП пострадали три человека, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Ранее в министерстве подтвердили случайный сход ракеты, однако информацию о пострадавших опровергли.

Второй случайный пуск ракеты произошел в 17:12 уже после приземления во время послеполетного осмотра. Один из техников должен был открыть затвор и произвести контрольный спуск, чтобы убедиться, что в стволе нет снаряда. Однако он забыл об этом и сразу нажал на электроспуск. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение. Одна стена была частично разрушена, но никто не пострадал.

Ранее об «обстреле» зрителей во время тренировки перед демонстративным боем на полигоне Лужский сообщала «Русская планета».

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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