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16 октября 2017
18:21  16 октября 2017 0

Свердловский правозащитник поймал губернатора на нарушении ПДД. ФОТО

Андрей Травников (слева) не пристегнут ремнем безопасностиФото: скрин «Вести недели»

Правозащитник и радиоведущий Максим Едрышов поймал врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на нарушении правил дорожного движения во время съемок для канала «Россия 1».

В воскресенье, 15 октября, на телеэкраны вышел очередной сюжет программы «Вести недели», часть которой была посвящена новым губернаторам, в том числе врио главы Новосибирской области Андрею Травникову. В кадре он беседует с корреспондентом на заднем сиденье движущегося автомобиля без ремня безопасности.

«Вчера впервые за долгое время наткнулся на „России-1“ на Киселева. Как раз был сюжет про губернаторов, и первое, что я увидел, заставило меня грустить. Человек, которому доверили целую Новосибирскую область, плюет на свою безопасность и не пристёгивается. Грустно, подумал я, и попросил ГИБДД Новосибирской области провести проверку», — написал Едрышов на своей странице в Facebook, приложив при этом кадр из программы.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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