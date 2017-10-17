Жители Екатеринбурга активно обсуждают нововведение в уральском метрополитене: в городских пабликах появилась фотография нового терминала, принимающего не жетоны, а банковские карты.
Теперь проезд в метро можно оплатить с помощью бесконтактных карт или телефонов с поддержкой NFC. Судя по информации на экранах новых терминалов, к привычной «Екарте» добавились банковские карты платежных систем MasterCard, Visa и МИР. Также рассчитаться за проезд можно с помощью телефона: для этого необходимо установить соответствующее приложение и привязать к нему банковский счет.
По словам подписчиков, нововведение коснулось не всех станций: терминалы можно увидеть на станциях «Ботаническая», «Площадь 1905 года», «Динамо» и «Уральская». Но горожане уже активно тестируют новую систему. «Проверял пару дней назад — работает отлично. Лучше поздно, чем никогда», — написал в группе «Типичный Екатеринбург» один из местных жителей. «Вот ещё бы в автобусы это сделали, было бы вообще шикарно», — посетовал другой пользователь.
Проблема общественного транспорта является одной из основных в городе. Как ранее писало URA.RU, новая транспортная система подвела пассажиров всего за три месяца работы.