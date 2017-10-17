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17 октября 2017
16 октября 2017
Главные новости Свердловской области
01:47  17 октября 2017 0

«Лучше поздно, чем никогда». В метро Екатеринбурга появилась бесконтактная оплата проезда

Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, вход, метро, метрополитен, указатель, подземный переход
Горожане порадовались нововведению в метрополитенеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Екатеринбурга активно обсуждают нововведение в уральском метрополитене: в городских пабликах появилась фотография нового терминала, принимающего не жетоны, а банковские карты.

Теперь проезд в метро можно оплатить с помощью бесконтактных карт или телефонов с поддержкой NFC. Судя по информации на экранах новых терминалов, к привычной «Екарте» добавились банковские карты платежных систем MasterCard, Visa и МИР. Также рассчитаться за проезд можно с помощью телефона: для этого необходимо установить соответствующее приложение и привязать к нему банковский счет.

Новые терминалы появились лишь на некоторых станциях
Фото: группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

По словам подписчиков, нововведение коснулось не всех станций: терминалы можно увидеть на станциях «Ботаническая», «Площадь 1905 года», «Динамо» и «Уральская». Но горожане уже активно тестируют новую систему. «Проверял пару дней назад — работает отлично. Лучше поздно, чем никогда», — написал в группе «Типичный Екатеринбург» один из местных жителей. «Вот ещё бы в автобусы это сделали, было бы вообще шикарно», — посетовал другой пользователь.

Проблема общественного транспорта является одной из основных в городе. Как ранее писало URA.RU, новая транспортная система подвела пассажиров всего за три месяца работы.

Наталья Полетавкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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